“Vai in bici e ti pagano la birra”. Ne dà notizia, da ultimo, “Ambiente e non solo”, il blog di Marco Talluri, ed è quanto avviene a Bologna dove da qualche anno il programma Bella Mossa incoraggia a evitare viaggi in auto con occupazione singola assegnando ai partecipanti punti per camminare, andare in bicicletta o utilizzare i mezzi pubblici. I punti possono essere riscattati per sconti o pagamenti verso merci e servizi da 85 rivenditori, inclusi supermercati, rivenditori sportivi, negozi di biciclette, ottici, librerie, cinema, ristoranti e bar.

Tutto avviene attraverso la combinazione di smartphone, scanner, internet e tecnologie informatiche con funzionalità di localizzazione GPS, installando la app dedicata sul proprio smartphone e percorrendo qualsiasi tratta (anche breve) a bordo di una bici o di un mezzo pubblico per raccogliere punti che poi vengono convertiti in tagliandi sconto da spendere in locali ed esercizi commerciali aderenti al progetto. In tal modo, a Bologna 10.000 persone hanno riferito di aver effettuato 995.000 viaggi con metodi di trasporto alternativi, per un totale di 3,7 milioni di chilometri e risparmiando 711 tonnellate di CO2.

E non solo a Bologna. Anche altre città italiane (fra cui Firenze, Bergamo, Bari, Torino) o estere, come Braga (Portogallo), Tallin (Estonia), Istanbul (Turchia), stanno adottando iniziative simili per incentivare l’uso della bicicletta con compensi economici attraverso Pin Bike un sistema brevettato e antifrode per la certificazione e il monitoraggio dell’uso della bicicletta che può essere utilizzato anche per organizzare il trasporto collettivo degli studenti a piedi, in bici, o condividendo l’automobile nelle tratte casa/scuola e viceversa, in modo da ridurre l’utilizzo dell’auto e promuovere uno stile di vita più sano e sostenibile.

Ci si rivolge soprattutto alle persone che hanno la bici in garage e che in questo modo sono incentivate ad usarla, realizzando che è possibile muoversi in modo sostenibile con notevoli benefici anche per la salute.

Certo, per fare questo occorre avere, in primo luogo, adeguate piste ciclabili sottraendo spazio ai motori dominanti ma questo è certamente possibile purchè lo si voglia e ci si creda. E, in proposito, occorre soprattutto considerare che la mobilità attiva e sostenibile è prima di tutto una questione culturale e di abitudine, tanto è vero che la maggior parte degli utenti mette da parte paure ed insicurezze mano a mano che acquisisce consapevolezza dei vantaggi collegati all’uso della bicicletta in termini di minori costi per spostarsi, di benefici per la propria salute grazie al movimento, di contributo alla comunità adottando una modalità sostenibile di spostamento.

Ma torniamo da dove siamo partiti: birra gratis per tutti i ciclisti. E non solo. Come spiega Marco Amadori, uno degli ideatori di ‘Bella Mossa’, il punto è infatti “allargare a più persone possibili il coinvolgimento nelle buone pratiche”, sfruttando l’attitudine della gente a gareggiare per ottenere più punti e facendo giocare un ruolo cruciale anche ai commercianti. A vegliare sulla correttezza degli utenti, poi, pensa un infallibile sistema Gps, che assicura che nessuno bari sul mezzo utilizzato e che le meritate pinte vadano solo a chi ha davvero fatto uno sforzo per il benessere comune.

Certo, è una goccia nel mare ma vale la pena di provarci su larga scala. Può essere sicuramente un buon punto di partenza per posare il telefonino ed iniziare a pensare in che tipo di civiltà e con quali valori vogliamo vivere, noi e i nostri figli.