Una 15enne, Elisa Marchesini, è stata travolta e uccisa da un autobus a Cremona mentre stava andando al liceo Anguissola, dove frequentava la seconda classe ad indirizzo economico e sociale. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.40 in via Dante, una strada a scorrimento veloce poco fuori dal centro storico. Dalle prime informazioni emerse, ad innescare l’incidente sarebbe stato una probabile distrazione della ragazza, che avrebbe attraversato sulle strisce pedonali con il semaforo rosso e il conducente del bus non sarebbe stato in grado di evitare l’urto. La giovane è morta sul colpo.

A fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente sarà la polizia locale. Come primi passi, verrà ascoltato l’autista, un 55enne, portato in ospedale in stato di shock, e saranno visionate le telecamere posizionate sul semaforo. Centinaia i messaggi sui social per ricordare la ragazza che compagni, insegnanti e preside definiscono “solare, sempre allegra e disponibile e aperta al dialogo con tutti”.

Nel primo pomeriggio è stata investita, anche, una 12enne da un’auto in corso Grosseto 78, all’incrocio con via Chiesa della Salute a Torino. La 12enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto. La ragazza è stata soccorsa e portata in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Secondo i primi dettagli, emerge che la ragazza ha riportato un grave trauma cranio-facciale e fratture multiple. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e la polizia locale.

Nel 2024 sono stati 77 gli episodi di bambini e ragazzi investiti vicino agli istituti scolastici in Italia come riporta l’osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. In cinque casi sono morti ragazze o ragazzi, sopra i 13 anni, mentre andavano o uscivano dalla scuola.