Una moria di granchi blu, con le carcasse dei molluschi rimaste sulla spiaggia. Il video è girato in Veneto, nella località di Boccasette, sul delta del Po. Sulle cause della strage non c’è un parere unanime. Secondo il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine non sarebbe per via del caldo, “ma la mucillagine”, come spiegato da Paolo Mancin, presidente del Consorzio. Per il professor Giuseppe Arcangeli, direttore del centro di referenza nazionale malattie pesci, molluschi e crostacei dell’IZS Venezie, si tratterebbe di un insieme di fattori: “Caldo, poco ossigeno, presenza di un parassita e stress delle femmine di granchio blu dovuto alla deposizione delle uova”.