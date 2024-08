“Già l’anno scorso per l’eccessiva piovosità che aveva colpito soprattutto l’Emilia-Romagna, c’erano stati 6 miliardi e mezzo di euro di danni. Quest’anno, solo in Sicilia e Puglia per la siccità il danno ha già superato i 4 miliardi di euro di danni”. Così il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, a margine della conferenza a Palazzo Chigi in cui i ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin hanno presentato il commissario per l’emergenza granchio blu. Il problema però “è molto più diffuso rispetto all’immaginario”. Per questo “bisogna muoversi con un piano di carattere strategico“. Servono “bacini di accumulo, desalinizzazione dell’acqua e manutenzione dei bacini esistenti“. “In tanti casi tratteniamo solo il 30% dell’acqua stoccabile perché le manutenzioni non vengono fatte da decenni”, ha spiegato ancora Prandini, sottolineando come ultimo punto critico quello delle condutture. “In alcuni punti del Paese perdiamo l’80% dell’acqua trasportata – ha spiegato – questo non è più tollerabile nel 2024. Serve un’azione tempestiva, perché rischiamo di perdere un primato legato alla qualità dei nostri prodotti e alla capacità delle nostre regioni”.