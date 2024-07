“La lettera della Meloni non è un argomento del giorno”. Ha esordito così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del suo intervento a Piazza Italia, la festa di Fratelli d’Italia che è iniziata a Roma. “La lettera è una posizione chiarissima che lei ha espresso, per noi è più che sufficiente”, ha poi commentato. “Parole di Mattarella sul premierato? Io non commento le parole del Presidente della Repubblica. Noi possiamo solo leggere quello che lui dice”, ha concluso.