“Nonostante spesso provino a dipingerci per quello che non siamo la maggioranza degli italiani è al nostro fianco, segno che stiamo facendo bene”. Lo ha Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia, inaugurando Piazza Italia, la festa della federazione romana del partito, sottolineando poi che. L’inchiesta di Fanpage che ha terremotato il partito e rivelato pubblicamente l’antisemitismo e il razzismo di alcuni militanti e dirigenti di Gioventù nazionale non viene mai citata esplicitamente, ma i riferimento è chiaro. “Il partito è più tonico e vivo che mai” ha sottolineato ancora la sorella della premier. “Noi siamo prima di tutto dei militanti, un esercito di persone che hanno scelto di fare politica senza alcun interesse personale, persone che non hanno mai tradito i propri ideali, siamo sempre stati dalla stessa parte”