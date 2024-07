“Il fenomeno dell’erosione è esploso negli ultimi nove anni“. Questa la testimonianza di Luca de Pascali, responsabile Spiaggia Arcobaleno e frequentatore delle spiagge sud di Fregene, sul litorale laziale, che ha notato i cambiamenti della zona nell’ultimo decennio. Tra le cause, l’innalzamento del mare dovuto ai cambiamenti climatici, i periodi di forte caldo alternati a quelli più freddi, dovuti alle diverse correnti che colpiscono l’area e “la sabbia viene inoltre sottratta dall’afflusso dei fiumi” aggiunge de Pascali. Sul litorale sono in corso i lavori per cercare di limitare il fenomeno.