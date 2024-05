Terza giornata dell‘Ecofuturo Festival dedicata a case green e sostenibili, comunità energetiche condominiali, rinnovabili e best practises per la tutela dell’ambiente. Una giornata ricca di approfondimenti per questa undicesima edizione del festival di Ecofuturo dal titolo “Un Mondo 99% Rinnovabile per l’Equofuturo”. Nella mattinata è intervenuto il prof. Francesco Corvaro, inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano. “È molto emozionante essere qui. Ho avuto una conferma, ovvero che abbiamo molte soluzioni in pista per poter affrontare le sfide di un futuro sostenibile. Proprio ieri è uscito un rapporto che ha stabilito una riduzione delle emissioni di CO2 del 6% in Italia. Stiamo camminando nella strada giusta e abbiamo messo in pista una serie di provvedimenti che vanno in questa direzione. Le abitazioni grazie anche alla direttiva case Green possono diventare sostenibili ed efficienti, facendo risparmiare energia e diminuendo le emissioni inquinanti. L’utilizzo di cappotti termici e coibentazioni naturali come insufflaggio e calce e canapa, le pompe di calore per eliminare il gas dalle case e aumentare l’efficienza dei sistemi di riscaldamento sono soluzioni già presenti sul mercato”. Tra le best practices presentate anche la misurazione e certificazione dei crediti di carbonio e lo strumento della Block Chain e applicazioni mobile per sviluppare al meglio sui territori innovazioni e comunità energetiche. Consegnato il premio per la trasmissione “Quasar” a Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico.