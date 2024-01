Diverse aree della Sardegna negli ultimi mesi stanno facendo i conti con un periodo prolungato di siccità. Tra le cause del fenomeno, l’assenza di precipitazioni autunnali sull’isola. Nel monitoraggio mensile di dicembre 2023 dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna, i serbatoi artificiali del sistema idrico risultavano al 49,7% della loro capacità massima. Il 12 gennaio, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ha disposto per il Distretto del Posada (Comuni di Torpè, San Teodoro, Budoni e Siniscola), il divieto assoluto di irrigazione. Tra i bacini più in crisi, c’è quello del fiume Posada, nella parte nord-orientale della regione. Nelle immagini, la diga di Maccheronis, sbarramento artificiale di questo bacino che, sempre secondo il monitoraggio di dicembre, aveva un livello di riempimento poco sopra al 13% della sua capacità massima.