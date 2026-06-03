È accaduto martedì pomeriggio mentre percorreva la strada che porta a Cossato: non è ferito. Una nuova disavventura per l'ex FdI dopo la condanna per lo sparo di Capodanno 2024

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Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel Biellese martedì pomeriggio mentre percorreva la strada che porta a Cossato. A quanto si apprende, il deputato – sottoposto ad alcol test dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale, intervenuti sul posto – è risultato con un tasso alcolemico circa il doppio del limite. L’incidente è avvenuto senza alcun impatto con altre auto né conseguenze fisiche per l’esponente del partito di Roberto Vannacci.

Nell’ottobre dello scorso anno Pozzolo, eletto con Fratelli d’Italia e poi transitato in Futuro Nazionale, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi – una mini pistola North American Arms -, con sospensione condizionale della pena in relazione all’incidente del Capodanno 2024. In quella circostanza, durante una festa a Rosazza, con alcuni colleghi di FdI, Luca Campana, il compagno della figlia del capo scorta di Andrea Delmastro – ai tempi ancora sottosegretario alla Giustizia – venne ferito da un colpo di pistola esploso con l’arma dello stesso Pozzolo.

Poche settimane fa, una situazione simile era capitata al sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e all’assessora Francesca Savini. Quest’ultima era alla guida dell’auto, con a bordo entrambi, tra Sermide e Felonica, nel Mantovano, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita nelle campagne. Nessuno aveva riportato ferite, ma Savini era risultata positiva all’acol test e le era stata ritirata la patente. In seguito all’accaduto, l’assessore si era dimessa.