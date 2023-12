La principale società ucraina di telecomunicazioni (Kyivstar) e una delle maggiori banche di Kiev (Monobank) hanno subito un “massiccio” attacco hacker. Kyivstar, il più grande operatore di telefonia in Ucraina – dopo che gli abbonati si erano lamentati di interruzioni della rete e di internet – ha riferito di aver subito un potente attacco. Secondo l’amministratore delegato del gruppo, Oleksandre Komarov si tratta di un atto di “guerra” da parte della Russia che ha paralizzato la rete e “parzialmente distrutto” l’infrastruttura informatica. “Stiamo parlando di una guerra che non si sta svolgendo solo sul campo di battaglia, ma anche nello spazio virtuale”, ha dichiarato Komarov.

Gli specialisti dell’azienda stanno lavorando per risolvere il problema con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei servizi di sicurezza. “La cosa più importante è che, al momento, i dati personali degli abbonati non sono stati compromessi”, si legge nel comunicato della società nel quale si sottolinea che “i nostri nemici sono infidi”, ma che “siamo pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà, a superarla e a continuare a lavorare per gli ucraini”. L’attacco ha causato un guasto tecnico su larga scala che ha provocato la perdita della connessione mobile e dell’accesso a internet.

Per quanto riguarda Monobank, invece, il cofondatore e amministratore delegato della società, Oleh Horokhovskyi, non ha attribuito la responsabilità dell’hackeraggio – come riporta il Kyiv Independent – ma si è subito ipotizzata la responsabilità russa. L’attacco alla Monobank è stato un di tipo DDoS (denial of service), in cui una quantità eccessiva di traffico viene indirizzata verso un sito web per sovraccaricare i suoi server, spesso causando interruzioni del servizio. Horokhovskyi ha dichiarato che la situazione adesso è sotto controllo.

Recentemente si sono registrati numerosi attacchi a organizzazioni occidentali coinvolte nel supporto dell’Ucraina. Secondo i ricercatori di Microsoft – che, insieme a National Cyber Security Centre (Regno Unito), Nsa ed Fbi, hanno tracciato le recenti attività dei criminali – dietro questi attacchi informatici ci sarebbe il gruppo di hacker russi Star Blizzard. Microsoft specifica che “le organizzazioni e gli utenti che hanno maggiori probabilità di essere un potenziale bersaglio di Star Blizzard sono quelli legati ad aree governative o della difesa e relazioni internazionali, oltre a chi fornisce supporto all’Ucraina in relazione al conflitto con la Russia”. Star Blizzard prende di mira sia gli account individuali che quelli aziendali, rappresentando così una minaccia per chiunque.