Quando abbiamo deciso di realizzare uno spazio libero per interviste senza pressioni, abbiamo pensato di chiamarlo Programma. La pandemia nel pieno, le dirette con i collegamenti via Zoom anche nella tv generalista. E così noi (che, non per vantarci anzi per vantarci, avevamo fin dal subito ospiti degni di un Sanremo di Amadeus) abbiamo pensato ok, è sul web ma è un gran bel “Programma”. Inizia oggi la quarta stagione ed è come se la nostra striscia di intrattenimento e Programma diventa FQLife perché avremo non solo le interviste con i grandi personaggi ma anche degli spaccati della vita di redazione di FQMagazine. Come iniziamo? Con Drusilla Foer (ve l’avevamo detto che erano ospiti da Sanremo). Il suo album s’intitola “Dru” ed è pubblicato da BMG e prodotto da Best Sound, la storica etichetta di Franco Godi che del disco cura personalmente la direzione artistica e gli arrangiamenti. Il 7-8-9 dicembre Drusilla Foer terrà sei concerti al Blue Note di Milano. Chi conduce? Claudia Rossi e Andrea Conti. Quando? lunedì 23 ottobre alle ore 17, in diretta sul sito de Il Fatto Quotidiano, ma anche su Facebook e YouTube di FqMagazine.