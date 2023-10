È morto Carlo Gilardi. Il professore di Airuno, messo in una Residenza sanitaria per anziani del Lecchese il 27 ottobre 2020 dal giudice tutelare e dall’amministratore di sostegno, che sognava di poter tornare a casa, e la cui storia era stata raccontata in diversi servizi delle Iene, se ne è andato all’età di 92 anni.

Il caso è stato oggetto di una serie di servizi delle Iene e ha portato anche all’apertura di un processo per diffamazione. Sul suo caso si era pronunciata lo scorso luglio anche la Corte europea dei diritti dell’uomo che aveva giudicato il ricovero in una Rsa come un trattamento sanitario camuffato, stabilendo che l’Italia ha violato i diritti di una persona anziana a cui le autorità hanno di fatto tolto ogni possibilità di veder presi in conto i suoi desideri e preferenze.

Sono stati aperti gruppi Facebook per sostenerlo e lo scorso giugno anche Andrea Bocelli si era avvicinato alla causa, presentandosi nella casa di riposo per cantargli ‘tanti auguri’ ma non era riuscito ad entrare. Da circa tre settimane il professore era tornato ad Airuno, città di cui è stato benefattore e che lo aveva da pochi giorni nominato cittadino onorario, ricoverato però all’hospice Il nespolo a causa del peggiorare delle sue condizioni di salute.