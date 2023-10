È sbarcato da poco in Italia ma è già popolarissimo: si chiama Temu, arriva dalla Cina, ed è un nuovo marketplace super economico, che si pone come obiettivo quello di fare un’agguerrita concorrenza a Shein (ma anche a colossi come Amazon). Qui è possibile acquistare davvero di tutto, spaziando dagli articoli per la casa all’abbigliamento, dalla tecnologia ai prodotti di bellezza. Insomma, una vera e propria fiera del consumismo. Il tasto dolente è sicuramente la (scarsa) qualità dei prodotti: per quanto riguarda i capi di abbigliamento ad esempio, per la maggior parte si tratta di abiti realizzati in poliestere e non in cotone, realizzati sicuramente nelle fabbriche del fast fashion dove lo sfruttamento dei lavoratori e l’utilizzo di sostanze tossiche sono all’ordine del giorno. Questa volta, però, è finito nel mirino per il basso livello di sicurezza del suo sistema di pagamento.

È quanto, pochi giorni fa, ha denunciato @ellebibikini, la giovane fondatrice del brand di abbigliamento Elle Bi, che ha affidato a TikTok la propria storia: “Attenzione quando fate gli ordini su Temu. Sono stata fregata io, che ho dieci anni di attività online e quattro shop online – ha esordito –. La mia carta è stata clonata e al momento ho solo 10 euro. Hanno speso in shopping, acquistato viaggi e altri soldi non so dove siano finiti. Sto avviando un procedimento con la mia banca, anche se mi hanno detto che risulta un po’ difficile avere indietro i soldi, perché le transazioni sono state approvate”.

Un imbroglio in piena regola, insomma. “Ho fatto l’ordine su Temu e lì dovevo già insospettirmi per i prezzi bassissimi: un euro, un euro e 50 centesimi. Ho comprato cosine per la casa e per l’auto, anche con spedizione gratuita, ma non mi sono insospettita perché ho pensato ad una possibile concorrenza con Shein e Amazon – ha poi proseguito la tiktoker –. Ho scaricato l’app, ho fatto l’ordine e la mia carta è stata clonata dopo pochissimo”.

Il video ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni e molti utenti hanno voluto dire la propria nei commenti. Alcuni si sono trovati d’accordo con la denuncia; molti, invece, hanno dichiarato di non aver mai avuto problemi con la piattaforma durante i loro acquisti. L’accorgimento più suggerito? “Acquistare online tramite carta prepagata”.