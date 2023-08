Va al concerto di Drake e torna a casa con una Birkin rosa di Hermes che vale – pare – 30mila euro. È successo a una fan che è andata a vedere il cantante a Los Angeles e durante lo show si è vista consegnare dalle mani del suo idolo il prezioso oggetto. “Sì, quella ragazza lì – lo si sente dire nei video che circolano in rete – Assicurati che ci sia la sicurezza mentre esce“. Da tempo è nota la passione di Drake per ler Birkin. Qualche anno fa aveva rivelato a The Hollyeood Reporter di collezionarle in attesa di regalarle alla donna giusta. Che l’artista ci abbia rinunciato e ora preferisca fare regali ai fan?