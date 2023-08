Altro giro, altro scontrino. Questa volta a destare scalpore è il conto presentato a un cliente allo “Chalet” di Prato delle Macinaie, sul Monte Amiata: 1,50 euro in più a persona per l’asporto dei piatti acquistati per un totale di 4,50. A raccontare l’accaduto è Maremma Oggi con tanto di foto dello scontrino: alla voce take away c’è scritto 1,50 euro (a persona), poi moltiplicato per tre, quante erano le persone coinvolte nell’ordine. Alla vista di tale voce il cliente ha voluto vederci chiaro: “Non mi era mai capitato. Quando ho chiesto spiegaizoni sulla dicitura ‘take away’, mi è stato detto che serve a coprire i costi dell’asporto: quindi delle posate e della busta. Ho fatto presente che la busta e il kit di posate non erano comunque 3 […] Mi sembra veramente eccessivo giustificare un costo di 4.50 euro per una busta di carta e una confezione di posate di plastica […]”.

Sono quindi arrivate le scuse del gestore, che ha parlato di errore e ha chiesto al cliente di farsi vivo per chiarire l’equivoco: “È stato un errore nostro […] Probabilmente avendo comunicato di essere in 3, arrivati a fare lo scontrino non siamo riusciti immediatamente a verificare che non si trattasse effettivamente della stessa tipologia di prodotto. Il take away lo facciamo pagare solo sul self-service e in questo caso non doveva essere moltiplicato per tre come appunto dice il cliente, che ha ragione. Prima non lo facevamo pagare l’asporto, già dall’anno scorso però i costi per noi sono lievitati e abbiamo deciso di mettere la tariffa sul self-service”, e ha aggiunto, come riporta il Corriere: “È una scelta trasparente, in difesa del cliente che così ha chiaro il quadro della spesa che fa. Nei ristoranti si paga il coperto, noi ai clienti che prelevano dal self service addebitiamo il kit posate e tovagliolino. Potremmo aumentare il prezzo dei piatti, ma preferiamo che sia tutto chiaro, con ogni cifra al suo posto”. Ma 1,50 euro per un paio di posate di plastica e un tovagliolo di carta non è troppo? “No, è tutto materiale compostabile, che noi paghiamo caro. Se volete, ci sono le fatture di quanto ci costa il materiale” ha concluso.