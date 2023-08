Con un colpo di coda inaspettato l’estate 2023 sposta l’attenzione da Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Massimo Segre e Cristina Seymandi. Da giorni protagonisti di una rottura amorosa ormai mediatica, i due si lanciano accuse reciproche come in una partita di ping pong. L’ultima in ordine di tempo riguarda 700mila euro che sarebbero stati sottratti da Seymandi attingendo al conto condiviso “senza dirlo al compagno e li avrebbe girati su un suo conto personale”. La diretta interessata però dal Vietnam replica attraverso le pagine de La Stampa: “Il presunto trasferimento di denaro per 700.000 euro dal conto corrente cointestato Seymandi/Segre, disposto – secondo le ricostruzioni giornalistiche – dalla sottoscritta in realtà venne effettuato nel marzo 2023 (ben oltre 4 mesi prima della serata del 27 luglio nella quale di fatto si interruppe la nostra convivenza), e Massimo Segre era perfettamente a conoscenza di questo trasferimento di denaro e delle finalità dello stesso, rientranti nell’ambito di normali rapporti patrimoniali tra le parti. Lo sapeva perfettamente al punto che lui lo aveva espressamente autorizzato, e che nessun esposto per appropriazione indebita od altro illecito di questo tipo è stato aperto a mio carico”. Aggiunge inoltre: “Evidentemente le notizie arrivate e diffuse ai mass-media – una volta di più – sono parte della campagna di diffamazione e delegittimazione in corso ai miei danni. Ecco perché ho dato mandato al mio team legale di tutelarmi in ogni sede”. Martedì 22 agosto è fissata la prima udienza per la condivisione dei beni.