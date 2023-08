Si sono svolti l’8 agosto i funerali pubblici di Sinead O’Connor, scomparsa lo scorso 26 luglio. Tanti i fan che le hanno dato l’ultimo saluto in Irlanda, raccogliendo l’appello della famiglia che nei giorni precedenti aveva fatto sapere tramite una nota stampa: “Sinead adorava vivere a Bray e le persone di quella cittadina. Con questa processione, la sua famiglia vorrebbe permettere alle persone della contea di Wicklow di manifestare il proprio amore per lei”. Nel momento della cerimonia privata, invece, presenti anche il presidente dell’Irlanda Michael D Higgins, gli U2 Bono, The Edge e Adam Clayton, e il cantante dei Boomtown Rats Bob Geldof. Nelle scorse ore un altro tributo all’artista ha commosso i fan: una enorme scritta a lei dedicata visibile dal cielo sulla collina di Bray.