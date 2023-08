“Dimmi, amore“. Una voce femminile si insinua nell’ultimo video di Stefano De Martino e impazza il gossip: è la sua nuova fiamma? Il ballerino è in barca per un giretto al largo della costa campana. Sembra da solo, e registra una clip direttamente dalla barca. In sottofondo le onde che cullano l’imbarcazione e Sfiorivano le viole, canzone di Rino Gaetano. A un certo punto però si sente la voce fuori campo di cui sopra. In un momento come questo, in cui si susseguono voci circa la rottura con Belen Rodriguez e la presenza di una nuova fiamma per De Martino (con tanto di nome e cognome fatti da Fabrizio Corona), ecco che la curiosità dei follower schizza alle stelle.

