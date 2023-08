Continua il viavai di amici che fanno visita a Jovanotti, da pochi giorni arrivato a Forlì per la riabilitazione in seguito all’incidente in bicicletta e all’operazione subìta a Santo Domingo. Dopo Gianni Morandi è la volta di Saturnino, suo fedele musicista, e il siparietto sui social è tutto da ridere. Il musicista arriva direttamente da Milano con alcuni regali per il collega. Jovanotti apre una scatola sulla quale si legge, tra le altre cose, “extra vergine”, e all’interno c’è la caratteristica bottiglietta d’acqua della Madonna di Lourdes. “Questa è per mettere l’olio d’oliva” commenta Jovanotti prima di baciare la Madonnina. Saturnino replica: “È anche di buon auspicio”, “Certo, la Madonnina di Lourdes ci protegge” ribatte il cantante, “qua ci metto l’olio mio, io faccio l’olio”. I regali non sono finiti perché per lui c’è anche una maglietta bianca con la scritta “Lourdes”. Insomma un chiaro messaggio per Lorenzo che dopo le ultime disavventure potrebbe anche fare un giretto al Santuario per chiedere la grazia.