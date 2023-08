Jennifer Lopez sa bene come fare festa, e in occasione delle celebrazioni per il suo 54° compleanno lo ha dimostrato ancora una volta. Nel video condiviso con i fan attraverso ‘On The JLo’, lo spazio in cui mostra contenuti del proprio privato, la popstar si scatena ballando sul tavolo davanti ai propri ospiti: “Sono così grata di essere dove sono oggi a questo punto del mio viaggio con persone così belle con cui condividerlo” fa sapere. Tra gli invitati c’è anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan e socio di Ben Affleck (marito di Jennifer) in Artists Equity, la casa di produzione che ha prodotto il film Air – La storia del grande salto con Matt Damon.