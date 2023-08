Andrea Delogu è tornata dal suo lungo viaggio in Giappone e al suo arrivo il fidanzato le ha riservato una dolce sorpresa. La conduttrice e Luigi Bruno, modello 23enne, stanno insieme da 2 anni ma solo di recente hanno iniziato a condividere sui social momenti del loro privato. Come quando hanno preso parte al concerto di Tiziano Ferro per il loro anniversario, ad esempio. E ora hanno mostrato il loro ricongiungimento dopo la vacanza di Andrea. Bruno, in sella alla sua bicicletta elettrica, ha raggiunto l’aeroporto con un mazzo di girasoli. Delogu – vestita come una perfetta scolaretta nipponica con codini alti, camicetta bianca e gonnellina a balze con gli scacchi – appena l’ha visto si è lasciata andare a un bacio passionale.