“Cosa stai facendo?”, è questo il titolo di una serie di video che sta facendo inorridire gli utenti del web. Il tiktoker statunitense Ben Reid si diverte a riprendere le reazioni di camerieri e clienti italiani mentre ‘uccide’ la cucina nostrana: c’è chi lo osserva esterrefatto e chi si mette le mani tra i capelli. In una clip si vede il giovane mettere il ketchup sulla pizza, in altre immergere nel cappuccino il panino con prosciutto e formaggio, e mangiare gli spaghetti solo dopo averli tagliati con le forbici. Quel che però fa scattare l’intervento del personale di sala è il gesto di mettere del ghiaccio nel bicchiere di vino rosso: “Stavolta me lo sono meritato”, ha scritto in didascalia.

“Prima o poi rischia di trovare qualcuno che la prende molto sul personale”, ha fatto notare un utente. E ancora: “Ho sentito il mio cuore fermarsi“. Non solo gli Italiani si sono indignati: “Non sono italiano ma mi sono messo a piangere”, “Ho urlato al mio telefono prima che lo facesse il cameriere e non sono italiano”. Altri invece hanno osservato: “Se ha pagato, non capisco perché si stanno arrabbiando“, “È assurdo che siano così preoccupati per ciò che sta mangiando qualcun altro”.