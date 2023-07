“Le lacrime di Pichetto sono ipocrite perché il ministro fa parte di un governo che fa propaganda negazionista. Mi ricorda Schettino che mentre la nave affonda fa finta di nulla per poi scapparsene”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti di Fridays For Future che nel pomeriggio di venerdì 28 luglio, hanno portato davanti al palazzo della Regione Lombardia le macerie provenienti dall’uragano che ha colpito la città. “Abbiamo un governo che è in bilico tra il negazionismo e il dilazionismo – concludono i FFF – e lo fanno perché salvare il pianeta va contro i loro ideali politici”.