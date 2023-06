Il corpo di una donna senza vita è stato ritrovato nel cortile interno del condominio in cui abitava, in via Del Mare a Lecce. Sono stati i condomini a lanciare l’allarme intorno alle 6,30 del mattino, dopo aver sentito un tonfo proveniente dal cortile. Ad intervenire è stata la Polizia, con il supporto dei Vigili del fuoco, che hanno forzato il portone per accedere allo stabile.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, quarantenne, potrebbe essere caduta mentre stendeva i panni: proprio accanto al corpo è stato infatti ritrovato uno stendino. Non si escludono però altre ipotesi, compresa quella del gesto volontario. Al momento è intervenuta la scientifica e sono in corso le indagini per ricostruire cosa sia realmente successo.