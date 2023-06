Una macchina complessa, in via di definizione fino all’ultimo, dopo ripetute riunioni e sopralluoghi. Il funerale di Stato di Silvio Berlusconi, deciso tra polemiche trasversali a causa della condanna per frode fiscale, richiede un dispositivo di sicurezza di alto livello per la presenza di numerose autorità italiane e straniere, oltre a un prevedibile afflusso in cittadini nel centro di Milano che supererà la capienza massima stabilita per piazza Duomo. Alcuni punti fermi: all’interno della chiesa saranno circa 2.000 le persone ammesse, con la famiglia seduta nella parte destra della cattedrale e le autorità in quella sinistra. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi dei capi di Stato esteri che parteciperanno, ma appare certa la presenza del premier ungherese Viktor Orban e dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamed.

Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà l’ultimo ad entrare in chiesa, a Milano arriverà una delegazione di 32 persone del governo. Certa la presenza degli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Matteo Renzi e Mario Monti. Annunciato anche il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, anche lui ex premier, mentre con ogni probabilità non ci sarà Romano Prodi, la cui presenza era prevista prima del grave lutto che lo ha colpito in queste ore. Tra gli esponenti dell’opposizione hanno confermato la loro presenza anche Elly Schlein e Carlo Calenda, assenti annunciati invece Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Le autorità avranno un ingresso riservato da piazza Fontana, dove è già scattato il divieto di sosta e dalla notte ci saranno le operazioni di bonifica. L’ingresso è previsto tra le 14.30 e le 15.

“Lavori in corso” in piazza Duomo, dove da martedì pomeriggio è iniziato l’allestimento delle transenne e verranno montati anche due maxischermi per permettere a tutti di assistere alle esequie. Il Comune di Milano, come avviene per i concerti, ha proposto un “accesso libero” ai cittadini, nel senso che non serviranno pass. La piazza avrà comunque una capienza massima di 15mila persone e verranno allestiti dei filtraggi, uno dei quali sicuramente in zona via Giuseppe Mazzini. Ai varchi che permetteranno l’accesso in piazza saranno effettuati controlli dagli agenti con il metal detector e il “cordone di sicurezza” si estenderà anche all’esterno. La fermata Duomo della metropolitana sarà chiusa dalle 10 alle 18 e saranno deviate diverse linee dei mezzi di superficie.

Imponenti le misure antiterrorismo con la presenza degli agenti dei servizi segreti e numerose Aliquote di primo intervento dei carabinieri e Unità Operative di primo intervento della polizia, squadre specializzate che hanno il compito di intervenire all’interno di situazioni ad alto rischio. Da tutta l’area verranno rimossi i cestiti dell’Amsa e la piazza sarà completamente transennata a partire dalle 10 del mattino. Il feretro di Berlusconi sosterrà sul sagrato del Duomo prima di entrare, quindi verrà accompagnato fino all’altare dall’arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo. La cerimonia funebre sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. I funerali di Stato prevedono la presenza di 6 carabinieri in alta uniforme che riservano al feretro gli onori militari in entrata e in uscita dalla chiesa. Prevista dal cerimoniale anche una orazione commemorativa ufficiale.