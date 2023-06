Sono cominciati in mattinata i preparativi per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in programma domani, 14 giugno, alle 15 in Duomo a Milano. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea. In Piazza Duomo è già presente un presidio di Carabinieri e polizia e sono in corso i sopralluoghi per mettere a punto tutte le misure di sicurezza e i lavori per montare i maxischermi in piazza