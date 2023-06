“C’eravamo tanto amati”. Potrebbe intitolarsi come il famoso film la storia tra Damiano David dei Maneskin e Giorgia Soleri. Un piccolo riassunto per chi si fosse perso “la notizia di gossip del momento”. Tra il cantante e l’influencer è finita. Lo ha annunciato lo scorso 8 giugno lo stesso Damiano su Instagram, dopo che sui social circolava un video in cui lui baciava una ragazza in discoteca. Subito si era pensato quindi ad un tradimento e invece poi tutto è stato chiarito: Damiano e Giorgia non erano più fidanzati. Non solo. Dopo l’iniziale silenzio, anche la stessa Soleri – uscita proprio in questi giorni con una nuova collection – è intervenuta rivelando qualcosa di inaspettato. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo la loro storia, o almeno quello che si conosce al riguardo.

I primi anni – Nel 2017 i Maneskin partecipano ad X-Factor e, pur non vincendo, acquisiscono una popolarità incredibile. La stessa che aumenta vertiginosamente quando nel 2021 vincono prima il Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest. Ed è proprio in quell’anno che, inevitabilmente, cresce la curiosità sulla loro vita privata e sentimentale. Con chi è fidanzato, ad esempio, il cantante del gruppo? A rivelarlo, dopo settimane di pettegolezzi, è lui stesso con una Instagram story. Maggio 2021, Damiano pubblica uno scatto con una ragazza seduta sulle proprie gambe e la didascalia è la seguente: “Dopo 4 anni si può dire, no?“. Lei è proprio Giorgia Soleri, allora 25enne, seguita in quel momento da poco più di 127.000 follower (oggi sono 828mila). Ma qualcosa si era già intuito. Raggruppare gli indizi non fu difficilissimo. In quel periodo, Damiano era seguito da 1 milione di follower (oggi 5 volte tanti) e seguiva a sua volta solo 60 persone, tra cui Giorgia. I più attenti avevano anche notato uno scatto di lui in cui si intravedeva una coperta a righe bianche e nere, la stessa che si poteva notare in uno scatto pubblicato dalla ragazza. Insomma, quello che si vociferava era tutto vero. I due, infatti, erano fidanzati già dal 2017, sebbene si conoscessero da prima e per un periodo pare che abbiano anche convissuto. Da quando sono usciti allo scoperto, la loro esposizione mediatica è stata piuttosto massiccia. Oltre ai diversi scatti insieme, ci sono state anche le lacrime di Damiano sul palco dell’Ariston. Era il febbraio 2022 quando il leader della band, dopo aver cantato Coraline, sbottò a piangere. Poi un messaggio su Twitter, dedicato anche alla fidanzata: “Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita. Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me. Grazie a Fabrizio Ferraguzzo che l’ha prodotta ed oggi è la nostra spalla, migliore amico e manager. Grazie ad Amadeus che mi ha dato la possibilità di portarla sul palco più importante d’Italia. E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente grazie“.

Le battaglie insieme, le voci sulla crisi e la rottura – Damiano e Giorgia, Giorgia e Damiano. Ormai la coppia è entrata nel cuore di tutti, tra scatti divertenti o provocanti e battaglie invece più serie e profonde. Come quella che Soleri porta avanti da anni e che Damiano David sostiene con convinzione. Anno 2022, viene depositata alla Camera e al Senato la proposta di legge per il riconoscimento di Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo. alla Camera e al Senato la proposta di legge per il riconoscimento di Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo. Tra i presenti anche Soleri e David . In quell’occasione, il cantante dice semplicemente: “Sono qui come alleato, quello che posso fare è aiutare con la mia visibilità, ma il grande lavoro lo stanno facendo le donne del Comitato”.

Dagospia. Il noto sito di Roberto D’Agostino riporta di una presunta crisi tra i due prima nel gennaio 2022 e poi nuovamente nel marzo 2023. Prima si era parlato di malintesi circa “alcune uscite di lei non molto apprezzate”. Poi, invece, di un ultime dichiarazioni di Giorgia (“La relazione con Damiano non era monogama”), potrebbero risultare ormai scontate. Ad ogni modo la rottura c’è stata veramente. Quella storia, che sembrava destinata a non finire, è invece giunta ai titoli di coda. E i fan sono disperati. “A me fa inca**are e non imparerò mai nemmeno a 100 anni a non restarci male. Vedi una foto con una scritta piena di speranza sogni che l’amore trionfi che le coppie belle esistono che c’è rispetto e stima che i bacini andranno avanti e ci saranno un sacco ancora di foto e di avventure e che tutti dovremo viverle e saremo anche noi un po’ felici in un mondo di milioni di difficoltà. E poi…”, “Ecco che le persone che pensavamo fossero per sempre invece non lo sono, a me dispiace tanto perché nella diversità vi vedevo uniti ed innamorati”, “La velocità con cui si passa da frasi sdolcinate a lasciarsi, mi impressiona”. Questi sono solo alcuni dei commenti sotto al post pubblicato da Giorgia Soleri lo scorso 12 maggio. Lì i due si baciavano e la didascalia era delle più romantiche: “Ogni giorno di più”. E invece, ormai si conta in sottrazione. Successivamente tutto continua come era iniziato. Con tanto di messaggi inviati da lui a lei mentre lei si trova impegnata con Pechino Express . Insomma, nessuno può mai pensare ad una eventuale separazione dei due. Nessuno, tranne. Il noto sito di Roberto D’Agostino riporta di una presunta crisi tra i due prima nel gennaio 2022 e poi nuovamente nel marzo 2023. Prima si era parlato di malintesi circa “alcune uscite di lei non molto apprezzate”. Poi, invece, di un presunto flirt di Damiano con una musicista . Non ci furono conferme al riguardo ma, alla luce delle, potrebbero risultare ormai scontate. Ad ogni modo la rottura c’è stata veramente. Quella storia, che sembrava destinata a non finire, è invece giunta ai titoli di coda. E i fan sono disperati. “A me fa inca**are e non imparerò mai nemmeno a 100 anni a non restarci male. Vedi una foto con una scritta piena di speranza sogni che l’amore trionfi che le coppie belle esistono che c’è rispetto e stima che i bacini andranno avanti e ci saranno un sacco ancora di foto e di avventure e che tutti dovremo viverle e saremo anche noi un po’ felici in un mondo di milioni di difficoltà. E poi…”, “Ecco che, a me dispiace tanto perché nella diversità vi vedevo uniti ed innamorati”, “La velocità con cui si passa da frasi sdolcinate a lasciarsi, mi impressiona”. Questi sono solo alcuni dei commenti sotto al post pubblicato da Giorgia Soleri lo scorso 12 maggio. Lì i due si baciavano e la didascalia era delle più romantiche:. E invece, ormai si conta in sottrazione.