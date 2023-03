Secondo quanto riportato dal sito Dagospia, la relazione tra il frontman dei Maneskin e l’attivista Giorgia Soleri non starebbe navigando su acque tranquille. La crisi, sempre secondo i rumors, sarebbe dovuta alla scomoda presenza di un’altra musicista per cui Damiano avrebbe perso la testa, il cui nome non è stato rivelato. Tuttavia, è la coppia stessa a smentire le indiscrezioni, pubblicando una serie di storie su Instagram, mentre si godono una vacanza insieme a Parigi, la “ville de l’amour“.

I due sono stati spesso al centro di indiscrezioni che li volevano in crisi, a quanto pare a causa di presunti rapporti non idilliaci tra Giorgia e gli altri membri della band, specialmente con la bassista Victoria De Angelis, con la quale, a detta dei gossip, non scorrerebbe buon sangue.

Giorgia Soleri si batte da molto tempo al fine di dare visibilità alle donne affette da endometrosi, malattia molto difficile da diagnosticare e di cui lei stessa soffre, assieme a 3 milioni di donne in tutta Italia. È tra i concorrenti di Pechino Express, attualmente in onda su Sky.