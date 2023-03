L’esperienza di Pechino Express è totalizzante, è un viaggio che consuma energia fisica ma che in cambio riempie l’anima. C’è un altro elemento che accomuna tutti i concorrenti e che è inevitabile nel percorso, la nostalgia verso i propri cari rimasti in Italia. Nella tappa di ieri (la quarta, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) la malinconia è stata un po’ attenuata con dei videomessaggi: e così Damiano David, il frontman dei Måneskin, ed Ernesto hanno potuto salutare e rincuorare le rispettive fidanzate, le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (conosciuta come Federippi). Anche Billy Costacurta ha portato qualche minuto di gioia – e qualche lacrima – a Martina Colombari e Achille, in gara come Mamma e Figlio.

La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 426mila spettatori medi con una share dell’1,7%, un dato che cresce del +5% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social è stato il contenuto più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani, rimanendovi poi per tutta la notte fino alla mattinata di venerdì, quando è ancora sul podio (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in). Il ballottaggio finale della puntata è stato tra le Attiviste e gli Avvocati, gli Italo Americani hanno scelto di rimandare a casa proprio quest’ultima coppia e la busta nera ha confermato il verdetto poiché la tappa era eliminatoria.

