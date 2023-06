Lui, lei e l’altra. Anche se ormai non sono più fidanzati. Di chi stiamo parlando? Damiano David, Giorgia Soleri e Martina Taglienti. Cronaca rosa, roba leggera, non aspettatevi di più se non qualche curiosità sulla vicenda di gossip più chiacchierata del momento. Un piccolo recap per chi non fosse aggiornato: ieri 8 giugno spunta sui social un video del frontman dei Maneskin che bacia una ragazza in discoteca (e no, non è la “sua” Giorgia Soleri). Caos: che sta succedendo? Lui l’ha tradita? No, la loro lunga relazione è giunta al capolinea ed è lo stesso Damiano a confermarlo con una Instagram story. Soleri tace, ma inevitabilmente ci sta male. Forse non voleva che si venisse a sapere così? Forse non si aspettava che il giovane cantante noto ormai in tutto il mondo si gettasse così velocemente nella braccia di un’altra donna? Chissà. Quello che è certo, però, è che l’influencer seguita da 824mila persone ha deciso di unfolloware tutti i componenti della band e, ovviamente, lo stesso Damiano. Tira una brutta aria…

LA REAZIONE DEL WEB

Da ieri, è un gran parlare di Damiano e Giorgia, con la maggior parte delle persone che hanno deciso di schierarsi. A favore di chi? Di lei, dell’influencer che da pochissimo ha lanciato la nuova collection. Avete fatto un giro sotto ai commenti dei post più recenti dei diretti interessati? “Tu ti preoccupi che l’immagine di lei ne esca danneggiata? Non è lei che limona con un’altra dopo 2 secondi dalla fine di una relazione di anni. Tranquillo fenomeno“, il commento di una ragazza sotto al post di Damiano (e che ha ricevuto più di 2.4000 commenti). E ancora: “Che delusione… una persona con cui si ha condiviso la vita per anni merita un po’ di rispetto. Le storie finiscono ma il rispetto non dovrebbe finire mai. Aspettare un po’ più di qualche giorno per farsi vedere con un’ altra, dopo la fine di una storia durata anni, pareva brutto?“. Oppure: “Non ho mai visto internet più compatto e a favore di Giorgia Soleri come oggi”. Sotto all’ultimo post di Giorgia, invece: “Giorgia non meriti un uomo piccolo come Damiano. Tu meriti di meglio”, “Quanto bullismo gratuito da parte di un gruppo di frustrate. Giorgia, non ti curar di loro… Quanto a “lui”, rispetto e signorilità queste sconosciute“, “Sei amata ed apprezzata (oltre che bellissima)”. Non manca qualche meme ironico, come quello che vede l’ultima copertina di Vanity Fair modificata ad hoc. Al posto di Sonia Bruganelli accanto a Paolo Bonolis, c’è Damiano dei Maneskin: “Un premio a chi ha fatto questo fotomontaggio”, scrive l’utente che ha ripubblicato l’immagine.

un premio a chi ha fatto questo fotomontaggio pic.twitter.com/UIoYTEEzIH — m ???? vs uni (@itsmc17) June 8, 2023

CHI È MARTINA TAGLIENTI: DA QUANTO CONOSCE DAMIANO E QUELLA FOTO CON GIORGIA SOLERI

Inevitabilmente l’attenzione si è rivolta anche su Martina Taglienti, la nuova presunta fiamma di Damiano. O comunque, la ragazza del famigerato video. Chi è? Da quanto conosce Damiano e gli altri dei Maneskin? Spoiler: da molto. Non sono rare le foto del gruppo insieme, in vacanza o a cena. Pare, inoltre, che la 22enne fosse amica da tempo con Victoria, la bassista della band. Sembra che per un periodo siano state anche compagne di classe, in un noto liceo romano. Non solo. I fan del gruppo ricorderanno il loro primo album, dal titolo “Chosen” (2017), contenente anche il brano “Recovery“. Nel videoclip ufficiale del brano in questione si vede anche una bellissima ragazza, che sembra una modella. Infatti lo è. Si tratterebbe proprio di Martina Taglienti, romana, facente parte di un’agenzia di moda con sede a Londra, Milano e Parigi. Già nel 2017, Damiano e Martina si scambiavano commenti e messaggini sui social: “TI AMOOOO“, scriveva lui (ironicamente?), oppure: “Posso dire che sei la mia fidanzata?“. E lei rispose: “Non è professionale, non diciamolo in giro!“. Un banale scherzo? Con tutta probabilità sì, ma ora quelle parole suonano diversamente. Che rapporto aveva, invece, con la cara Soleri? Pare che non fossero amiche ma che si conoscessero. “Eccola, abbiamo LA FOTO. Quella che eleva un drama nell’olimpo”, scrive il popolare account @Paola. riportando su Twitter lo scatto di Soleri e Taglienti insieme, pare nel backstage di un concerto dei Maneskin risalente allo scorso febbraio. Gatta ci cova? Chissà! Pop-corn(a) alla mano, torneremo a parlarne.