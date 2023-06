Si sono lasciati. No, non stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, neanche di Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri bensì di Camila Cabello e Shawn Mendes. (Anche) la loro relazione, per la seconda volta, pare sia giunta al capolinea, come riportano Sun e Daily Mail. Della serie: “coppie vip tremate”.

Belli, bravi, famosi, ricchi ma pur sempre umani. Umani sì, con alti e bassi come tutti. E, come tutti, con relazioni più o meno stabili, più o meno lunghe. E così tra la cantautrice cubana e il cantautore canadese sarebbe definitivamente finita (di nuovo). Per chi non li conoscesse, loro due sono le voci di “Señorita”, il brano del 2019 che conta attualmente più di 2 miliardi (sì, avete letto bene) di streams su Spotify. Ma non solo. Ognuno di loro ha firmato grandi successi: “Bam Bam”, “Havana” o “Don’t Go Yet“, lei. “There’s Nothing Holdin’ Me Back“, “Stitches“, “Mercy“, lui. Con numeri grandiosi. Insomma, due vere pop star internazionali.

La loro relazione era iniziata nel luglio 2019, per poi interrompersi due anni dopo, nel novembre 2021. In quell’occasione, i due decisero di comunicare la fine della relazione con un post sui social. “Ciao ragazzi – recitava il post – abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione romantica ma l’affetto reciproco come esseri umani è più forte che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia da buoni amici e continueremo ad esserlo. Abbiamo apprezzato fin dall’inizio il vostro supporto e continueremo a farlo. Camila e Shawn”. Poi, solo qualche mese fa, il colpo di scena: i due vengono ‘pizzicati’ insieme al Coachella Music Festival. Quindi i fan rimangono piacevolmente stupiti, pensando ad un loro ritorno di fiamma. Si consideri che il video del loro bacio, pubblicato su Twitter a @PopBase ha raggiunto quasi 45 milioni di visualizzazioni. Poi di nuovo insieme, lo scorso 26 maggio, al concerto della collega Taylor Swift e poi altre “pizzicate” in giro per New York. Ma era tutta un’illusione.

“La loro era solo un’avventura che ora hanno deciso di chiudere – ha raccontato un insider al Sun – Si sono resi conto che probabilmente era un errore dare una seconda possibilità a una relazione che già in passato non aveva funzionato. Le cose tra loro la prima volta erano finite per un motivo dopotutto. In realtà, entrambi sanno che non sono fatti l’uno per l’altro e ora vogliono solo voltare pagina”, ha poi concluso la fonte. Sarà davvero così? Al momento non vi è alcuna conferma né smentita ufficiale e, scrive il Daily Mail, i loro rappresentanti non hanno (ancora?) risposto alle domande in merito. È probabile che si scoprirà qualcosa di più nei prossimi giorni.