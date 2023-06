“Il 2022 è stato un anno meteorologicamente molto critico, con una siccità senza precedenti, temperature altissime, mancanza di pioggia che è partita in inverno e anche un’estate particolarmente siccitosa. Meno 45% di pioggia significa meno acqua nei fiumi, quasi un 60-70% che ha creato gravi problemi sul sistema irriguo e negli acquedotti”. È l’analisi di Secondo Barbero, direttore Arpa Piemonte, che ha presentato oggi la situazione siccità nella Regione. “C’è molta attenzione, questo 2022 deve insegnarci come dobbiamo mettere in campo azioni volte a mitigare il cambiamento climatico, ma anche l’adattamento. L’estate 2023 la vivremo con maggiore tranquillità grazie alle piogge di maggio, tiriamo un sospiro di sollievo ma non dobbiamo abbassare la guardia”.