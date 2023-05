Si erano letteralmente “incollati” alla base della statua di Laocoonte all’interno dei Musei Vaticani esponendo uno striscione con scritto “no gas e no carbone” (guarda il video). Ieri in Vaticano due ambientalisti italiani hanno affrontato la seconda udienza del processo per l’azione. “Come Laocoonte, scienziati e attivisti sono i testimoni che cercano di avvertire chi li circonda sulle conseguenze che le azioni di oggi avranno sul futuro – spiegava il collettivo di Ultima generazione in una nota -. Come Laocoonte, scienziati e attivisti non vengono ascoltati o, peggio, vengono messi a tacere dalla politica, più interessata a difendere i privilegi di una minoranza che a provvedere al bene della collettività”.

Le immagini dei due attivisti fecero il giro del mondo e con il tempo il numero dei blitz, con vernici lavabili o fango, è aumentato e anche le denunce contro gli autori. Come riporta Leggo Ester Goffi, studentessa di storia dell’arte di 25 anni, e Guido Viero, operatore sanitario di 61 anni, hanno spiegato ai magistrati vaticani che la loro è stata un’azione di stimolo e che volevano solo esortare i leader mondiali ad agire contro il cambiamento climatico. La statua non era stata danneggiata anche se la ripulitura del marmo per via della colla sintetica permeata non è stata una impresa facilissima. L’accusa è di vandalismo.

Il Vaticano condanna l’operato dei cosiddetti ‘ecovandali’. “Nell’attenzione alle opere d’arte, che da secoli sono patrimonio dell’umanità e che diventano meta di turisti del mondo intero, è utile ribadire che la loro protezione – sottolinea il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, in un documento del Vaticano sul turismo – è responsabilità di tutti e per questo si deve condannare con convinzione ogni forma di violenza che attenta alla loro conservazione“.