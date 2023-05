Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza torna nelle tronfie vesti del governatore Vincenzo De Luca, un po’ confuso dalla gioia per il terzo scudetto del Napoli: “Merito della squadra, abbiamo vinto insieme è stata un’impresa corale, collettiva, abbiamo vinto grazie alla squadra. Certo, però, sentire tutte quelle migliaia, addirittura milioni di persone, gridare tutti insieme per le strade ‘Governatore! Governatore!’ … è stata una vittoria della squadra, devo ammettere che mi sono commosso. Ma non è solo merito mio naturalmente, è di tutta la squadra, ci mancherebbe. Certo, che emozione vedere tutta la folla, tutti con le tre dita alzate ‘ 3! 3! 3! Terzo mandato di De Luca! Terzo mandato’” – e continua rivelando le motivazioni che hanno condotto la squadra alla vittoria – “…se il Napoli vince, se ha potuto vincere, è perché la radice di vincere è Vincenzo, naturalmente questo non è un caso. Il sottoscritto ha creato una regione per cui i calciatori, o in macchina o a piedi o in monociclo, facevano casa-stadio in 20 secondi netti. Il traffico in campagna è inesistente, per creare un minimo ingorgo dobbiamo pagare delle comparse. Grazie alla mia sanità, la rottura del menisco la preveniamo anche al punto che i nostri campioni li operiamo direttamente al momento della nascita. La Campania è il regno dell’efficienza, tant’è vero che il Napoli ha vinto lo scudetto 5 settimane prima della fine del campionato, perché qui in Campania facciamo tutto in anticipo. Noi siamo la regione d’Italia che paga i fornitori su un conto che non hanno ancora aperto. Ma questo non sarebbe bastato ancora, perché se il Napoli ha vinto è perché il presidente della regione, modestamente – perché di me tutto si può dire tranne che sono modesto – ha un carisma tale che i calciatori, a inizio stagione, si sono presentati nel mio ufficio: ‘Preside’, siamo pronti a morire per lei, ci conduca alle Termopili’” – e conclude sottolineando – “…Grazie a tutto ciò, il Sud ha avuto il suo riscatto, un Sud che ha riscattato tutto quello che gli hanno rubato Milano e il Nord! … ma è la squadra che ha vinto.”

