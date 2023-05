Il Napoli ha vinto il terzo scudetto ma Marisa Laurito non si denudata, anzi proprio a FQMagazine ha spiegato l’equivoco. Festeggiamenti si ma “senza spogliarello, sia chiaro, è una fake news che è montata con un effetto valanga che sinceramente mi stupisce e mi diverte”. C’è però un attore e personaggio televisivo che non c’ha pensato troppo e lui sì, ha camminato nudo per le vie della città. O meglio, con una pentola di pasta e patate a coprire le pudenda. È Francesco Paolantoni, tifoso doc e personaggio chiave di diversi programmi Rai, da Tale e Quale Show (dove con Gabrielle Cirilli ha regalato ai social una quantità di meme abbastanza considerevole) al sodalizio artistico con Stefano De Martino. L’attore ha camminato nudo, acclamato dalla folla. “Altro che Coronation, oggi è l’incoronazione di Paolantoni, re assoluto di Napoli”, “A Roma la Ferilli, a Napoli Paolantoni”, “Paolantoni ha mantenuto la promessa per lo scudetto del Napoli: si è aggirato nudo sul Lungomare mentre mangiava pasta e patate”, “Che cosa fa Paolantoni nudo con una pentola di pasta e patate davanti al *******, non respiro, vi prego”, sono solo alcuni dei tantissimi commenti.

Paolantoni ha mantenuto la promessa per lo #scudetto del #Napoli: si è aggirato nudo sul Lungomare mentre mangiava pasta e patate ???? pic.twitter.com/GUsXJqfgVA — Giovanni Frezzetti (@GioFrezzetti) May 6, 2023