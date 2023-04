Momenti di tensione in piazza a Sabbionara di Avio, dove abita il presidente della Provincia di Trento, durante la manifestazione promossa dal Partito animalista europeo e dall’associazione Meta per protestare contro la gestione degli orsi. I residenti hanno esposto alcuni striscioni con scritto ‘Animalisti integralisti’, i manifestanti hanno reagito alzando il tono della voce e l’esplosione di un petardo. La situazione è via via tornata alla normalità.

Circa 150 persone hanno manifestato contro il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per aver firmato l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4, che ha aggredito e ucciso il 26enne Andrea Papi nei boschi sopra l’abitato di Caldes, in valle di Sole.