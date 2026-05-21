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Ultimo aggiornamento: 9:31

Flotilla, atterrati a Fiumicino l’inviato del Fatto Mantovani e il deputato M5s Carotenuto

Tajani: “Attivisti fermati come nelle dittature”. Australia: "Da Israele trattamento umiliante". Nuova Zelanda convoca l'ambasciatore
Flotilla, atterrati a Fiumicino l’inviato del Fatto Mantovani e il deputato M5s Carotenuto
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L’inviato del Fatto Mantovani a Fiumicino: “L’abbordaggio è stato più violento della volta scorsa”

“Anche molte donne hanno preso botte, non tutti alla stessa maniera ma il trattamento era generalizzato – ha detto l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani parlando ai giornalisti a Fiumicino e ricordando le violenze subite dagli attivisti della Flotilla catturati da Israele – Durante la perquisizione mi hanno tolto il portafoglio coi documenti dentro e non me l’hanno più ridato. L’abbordaggio è stato più violento della volta scorsa e questo succede perché Israele è protetto dai governi di mezza Europa, incluso il nostro”.

Momenti chiave

  • L'inviato del Fatto Mantovani a Fiumicino: "L'abbordaggio è stato più violento della volta scorsa"
  • Tajani: "Ben-Gvir indegno, ne chiederemo conto a Tel Aviv"
  • Tajani: "Attivisti fermati come nelle dittature"
    • 09:31

      Carotenuto: “È orribile, hanno picchiato anche degli anziani”

      “Non posso che pensare alle persone che sono ancora lì. Degli energumeni ci picchiavano selvaggiamente. Avevo il passaporto di servizio che si sono presi, poi mi hanno tolto una collanina, mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto ma mi è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Altre persone sono state portate in infermeria. Hanno curato persone che erano messe malissimo, cinque traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, c’erano anche ragazze e anziani di 60-70 anni che venivano torturati. Non dicevano niente. Ci hanno divisi, alcuni di loro sono ancora là. Ci hanno chiamato con il numero e avevano il mitra spianato contro di noi. Ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e ci hanno chiesto di girarci. Poi ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso. Questi ragazzi sono lì a rischiare la loro vita perché i governi non fanno abbastanza”.

    • 09:23

      L’inviato del Fatto Mantovani a Fiumicino: “L’abbordaggio è stato più violento della volta scorsa”

      “Anche molte donne hanno preso botte, non tutti alla stessa maniera ma il trattamento era generalizzato – ha detto l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani parlando ai giornalisti a Fiumicino e ricordando le violenze subite dagli attivisti della Flotilla catturati da Israele – Durante la perquisizione mi hanno tolto il portafoglio coi documenti dentro e non me l’hanno più ridato. L’abbordaggio è stato più violento della volta scorsa e questo succede perché Israele è protetto dai governi di mezza Europa, incluso il nostro”.

    • 08:36

      Tajani: “Ben-Gvir indegno, ne chiederemo conto a Tel Aviv”

      Sono indignato. Israele ha il diritto di difendersi, ma non ha il diritto di umiliare prigionieri, persone inermi che non hanno compiuto atti di violenza e che non sono terroristi”. Lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani in una intervista all’Avvenire. “Una cosa è mantenere un blocco navale, un’altra ben diversa è mettere in discussione la dignità e la sicurezza delle persone. Mi dispiace soprattutto per il popolo di Israele, che non merita un ministro come Ben-Gvir. L’Italia comunque chiede conto di quanto è accaduto al Governo israeliano”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

    • 08:25

      Flotilla, Nuova Zelanda convoca l’ambasciatore israeliano

      La Nuova Zelanda ha reso noto che convocherà nelle prossime ore l’ambasciatore di Israele a Wellington per protestare contro il trattamento, da parte del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, degli attivisti della Flotilla diretta a Gaza detenuti nel sud di Israele e contro il contenuto del video diffuso ieri. Il ministro degli Esteri neozelandese, Winston Peters, ha ricordato che lo scorso anno è stato imposto un bando all’ingresso nel Paese a Ben Gvir per “il suo sforzo deliberato e grave di indebolire la pace e la sicurezza e di rimuovere le prospettive di una soluzione dei due Stati”. “Il suo comportamento successivo con la Flotilla di Gaza, che è stato seriamente criticato dal suo stesso Premier, è una ulteriore conferma di questa posizione”, ha aggiunto il ministro, sollecitando Israele a rispettare i suoi obblighi internazionali, inclusi quelli sul trattamento dei neozelandesi che hanno preso parte alla Flotilla”.

    • 08:23

      Flotilla, Australia: “Da Israele trattamento umiliante”

      La ministra degli Esteri australiana ha condannato il comportamento “umiliante” di Israele nei confronti della Flotilla, commentando il video degli attivisti mostrati ammanettati e derisi da Ben Gvir. “Le immagini che abbiamo visto rilanciate dal ministro Ben-Gvir, che l’Australia ha sanzionato, sono scioccanti e inaccettabili – ha detto la ministra Penny Wong in una nota -. Condanniamo le sue azioni e le azioni umilianti delle autorità israeliane nei confronti delle persone che sono state fermate”.

    • 08:22

      Tajani: “Attivisti fermati come nelle dittature”

      Gli attivisti della Flotilla “sono stati fermati come si fa nelle dittature, è inaccettabile”, dice Antonio Tajani a Tg2 Post, sottolineando “l’atteggiamento barbaro e incivile” di Ben Gvir. La Farnesina nel pomeriggio ha convocato l’ambasciatore di Israele, “abbiamo chiesto le scuse”, dice il ministro degli Esteri. E le scuse sono arrivate? “Formalmente no, mi pare però che le parole di Netanyahu vadano in quella direzione”, replica Tajani.

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