L’inviato del Fatto Mantovani a Fiumicino: “L’abbordaggio è stato più violento della volta scorsa”

“Anche molte donne hanno preso botte, non tutti alla stessa maniera ma il trattamento era generalizzato – ha detto l’inviato del Fatto Alessandro Mantovani parlando ai giornalisti a Fiumicino e ricordando le violenze subite dagli attivisti della Flotilla catturati da Israele – Durante la perquisizione mi hanno tolto il portafoglio coi documenti dentro e non me l’hanno più ridato. L’abbordaggio è stato più violento della volta scorsa e questo succede perché Israele è protetto dai governi di mezza Europa, incluso il nostro”.