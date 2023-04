I carabinieri assolti con una formula più ampia, il reato contestato ai mafiosi riqualificato in tentato e quindi prescritto, l’assoluzione di Marcello Dell’Utri confermata. La Cassazione ha messo la parole fine sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Lo ha fatto con una sentenza che fa a pezzi quella della corte d’Assise d’Appello di Palermo (che comunque aveva assolto la maggior parte degli imputati), respingendo completamente le richieste della procura generale. Ma andiamo con ordine.

La sentenza – La sesta sezione della Suprema corte ha infatti annullato senza rinvio le assoluzioni degli alti ufficiali del Ros dei carabinieri, Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, che in secondo grado erano stati giudicati non colpevoli perché il fatto non costituisce reato. E invece per gli ermellini i carabinieri non hanno commesso il fatto. Il fatto è il reato contestato cioè la violenza e minaccia a un corpo politico dello Stato: l’accusa per i militari era di aver trasmesso fino al cuore delle Istituzioni – nel dettaglio i governi di Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi – la minaccia di Cosa nostra cioè lo stop alle stragi in cambio di un alleggerimento delle condizioni carcerarie. Un reato che secondo i supremi giudici non è stato commesso da Mori e da De Donno, e per estensione anche per Subranni, che non aveva fatto ricorso. E quindi la minaccia proveniente da Cosa nostra da consumata diventa soltanto tentata: ecco perché viene riqualificato il reato per il boss Leoluca Bagarella e per Antonino Cinà, il medico di Totò Riina che aveva fatto da “postino” al papello, cioè la lista delle richieste della mafia allo Stato per fermare le bombe. La riqualificazione del reato fa scattare la prescrizione delle condanne – rispettivamente a 27 e 12 anni – dei mafiosi. Per quanto riguarda Dell’Utri, invece, la Corte si limita a confermare l’assoluzione per non aver commesso il fatto, come era stata decisa in secondo grado e che la stessa procura generale chiedeva di confermare.

La storia del processo – La vicenda riguarda la cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra, all’epoca delle stragi del 1992 e ’92, in cui gli allora vertici del Ros dei carabinieri erano imputati insieme ai boss mafiosi per violenza e minaccia a un corpo politico dello Stato. L’accusa era di aver trasmesso fino al cuore delle Istituzioni la minaccia di Cosa nostra: un alleggerimento della politica criminale del governo in cambio dello stop alle bombe che insanguinarono l’Italia. All’esame della sesta sezione penale c’era la sentenza di 2.791 pagine emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo, che il 23 settembre 2021 ha ribaltato la decisione di primo grado assolvendo “per non aver commesso il fatto” l’ex senatore Dell’Utri e “perché il fatto non costituisce reato” gli ex generali del Ros dei Carabinieri Mori e Subranni e l’allora capitano De Donno. Rispetto al primo grado erano state confermate solo le condanne al boss corleonese Bagarella (ridotta da 28 a 27 anni) e quella al medico Cinà, che adesso sono stati prescritti.

Le richieste – La sentenza è stata impugnata dalla Procura generale di Palermo, che ne ha chiesto l’annullamento: per la procuratrice generale Lia Sava e i sostituti Giuseppe Fici e Sergio Barbiera “la Corte di Assise di appello ha contraddittoriamente ed illogicamente assolto Subranni, Mori e De Donno”. Per quanto riguarda Dell’Utri, invece, “non è dato comprendere perché si sia tenuto per sé il messaggio ricattatorio dei vertici mafiosi non riportandolo al destinatario finale, che era colui per il quale si era interessato per la tessitura di un accordo elettorale”. Avevano ricorso anche i legali dei carabinieri che chiedevano un’assoluzione con formula più ampia (“perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”) e non più soltanto “perché il fatto non costituisce reato“. Argomentazioni in gran parte condivise, quelle dei legali di Mori e De Donno, dall’avvocato generale Pasquale Fimiani e dai sostituti pg Pietro Molino e Tomaso Epidendio: “Non può non convenirsi con la difesa sul fatto che la sentenza si affidi a una serie elementi carenti dei requisiti di gravità e precisione”, avevano detto nella requisitoria, che accoglieva solo il minima parte del ricorso della procura generale di Palermo.



La linea della procura generale – Secondo la Procura generale, nella sentenza d’Appello i fatti storici non sono dimostrati oltre ogni ragionevole dubbio: “A questa esigenza di certezza processuale, la sentenza fornisce una risposta non conforme al diritto e difettosa sul piano motivazionale”, perché “descrive la trattativa negli anni ma non fa una precisa ricostruzione della minaccia e di come sia stata rivolta al governo, e lo fa solo in modo congetturale”. Secondo la requisitoria di Fimiani, Molino ed Epidendio nella sentenza di secondo grado “manca di indicare il preciso contenuto delle richieste” rivolte da Cosa nostra a Giovanni Conso, ministro di Grazia e giustizia nei governi Amato e Ciampi: solo conoscendo quel contenuto, argomentano i magistrati, si sarebbero potute fare “valutazioni di merito essenziali per sostenere logicamente le conclusioni sull’integrazione del delitto”, valutazioni “che non risultano effettuate nella sentenza impugnata”. Secondo la ricostruzione della procura di Palermo, nel novembre del 1993 l’ex guardasigilli Conso decise di far decadere oltre trecento provvedimenti di 41bis per altrettanti detenuti mafiosi proprio in relazione alla minaccia proveniente da Cosa nostra con le stragi di Firenze, Roma e Milano, tra il maggio e il luglio dello stesso anno. “Risulta decisivo stabilire cosa sia stato detto precisamente al ministro e in che modo gli sia stato rappresentato – hanno sostenuto Fimiani, Molino ed Epidendio – posto che un conto è essere stato messo a conoscenza di una spaccatura all’interno di Cosa nostra che abbia determinato il ministro ad assumere autonomamente una iniziativa del genere (che non configura di per sé la minaccia qualificata nei termini che si sono ampiamente ricostruiti in memoria) nella speranza di interrompere la stagione delle stragi, altro è rappresentare al ministro stesso che Cosa nostra si era dimostrata disponibile ad interrompere l’azione stragista e di aggressione ad esponenti di spicco della politica e della magistratura italiana in caso di segnali di distensione quali appunto la mancata proroga di un cospicuo numero di provvedimenti ex articolo 41-bis adottati nei confronti di appartenenti alla mafia”. Bisognerà aspettare le motivazioni della sentenza per capire se la Corte ha condiviso queste argomentazioni.