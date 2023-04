Alessandro Berti, attivista di Verona legato al movimento di Ultima Generazione, risponde alle accuse di eco-vandalismo sorte dal mondo della politica e da parte dell’opinione pubblica nell’ultimo periodo. Recentemente si è anche discusso di disegni di legge presentati da Fratelli d’Italia e dal Ministero dei Beni culturali per dissuadere gli attivisti dall’attaccare i monumenti durante le loro azioni di protesta, prevedenti sanzioni molto pesanti.

“Sappiamo quali sono i rischi, le sanzioni non servono. Ci fermeremo quando il governo ci ascolterà, la transizione può avvenire in maniera graduale ma serve farla ora. Eco-vandali? Definizione che ci arriva da un governo che il segretario dell’Onu ha definito ‘criminale’, sono nomignoli usati per sminuirci”.