“Riforme Nordio? Assolutamente non le condivido. Intanto c’è stata una riforma, la riforma Cartabia, che secondo me è stata una pessima riforma. Le riforme annunciate, perché finora di riforme annunciate si parla, del ministro Nordio e del governo Meloni vanno nella stessa direzione, che non è quella di rendere più veloci i processi, di snellire le procedure, ma a mio avviso è quella di spuntare le armi ai magistrati che vogliono indagare anche sull’esercizio illecito del potere ufficiale”, così il magistrato Nino Di Matteo intervenendo a Sky TG24 Live In Napoli. “È una riforma, nelle sue linee complessive, che a mio avviso limiterebbe gravemente l’indipendenza della magistratura – ha continuato – farebbe dell’ufficio del pubblico ministero un ufficio sempre più gerarchizzato, renderebbe la magistratura collaterale e servente rispetto al potere politico. Una riforma che segnerebbe un passo indietro gravissimo”.