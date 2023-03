Una statua bianca raffigurante la Madonna è stata ritrovata a Loano decapitata e con una croce rovesciata, di colore rosso, disegnata sul petto. A scoprirla un cittadino che poi ha postato l’immagine su Dacebook condannando il gesto. Massimo Dellisola stava passeggiando con il cane in una zona a monte dell’ex ospedale Marino Piemontese, un’area privata da dove la statua, precedentemente situata in una cappelletta sin dal 1954 er stata asportata. “Chi ha fatto una cosa simile..non ci sta con il cervello. Rinvenuta negli ulivi abbandonati a monte dell’Ospedale Marino Piemontese” ha scritto l’uomo che poi dichiarato di essere rimasto “scosso”. Due sembrano essere le ipotesi più accreditate.

“Si tratta di un gesto inqualificabile. Un’immagine che fa male e che definire inquietante è quasi riduttivo perché apre a possibili scenari davvero angoscianti – ha commentato Luca Lettieri, sindaco di Loano- La mia speranza è che si sia trattato di un gesto stupido di un singolo o di un gruppo di persone – ha proseguito -. Una sorta di atto teppistico. Ciò non toglie la gravità assoluta del gesto: è stato un attacco violento ad un simbolo religioso. Mi auguro che dietro non ci sia qualcosa di più sinistro e preoccupante. Purtroppo la zona dell’ex nosocomio è un’area privata in stato di totale abbandono ormai da tempo ed è ricettacolo per sbandati e senzatetto. So che l’istituto delle case popolari sta cercando di venderlo”. Non è la prima volta che nel savonese avvengono episodi simili. Due anni fa ad essere vandalizzato, a Cosseria, fu mutilato il crocifisso sulla strada che porta ai ruderi del castello.

Foto dal profilo di Massimo Dellisola