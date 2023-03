“Il mio è stato un gesto simbolico, non potevo accettare. Sono solidale con chi da nove settimane protesta in Israele contro un governo, quello di destra di Benjamin Netanyahu, che mette a rischio la democrazia“. A rivendicarlo, ai microfoni del Fattoquotidiano.it, è Olga Dalia Padoa, traduttrice contattata dall’ambasciata israeliana a Roma, che si è rifiutata di fare da interprete al primo ministro israeliano, nel suo intervento in programma alla sinagoga di Roma.

“Dopo una riflessione lunga e tormentata ho deciso di rifiutare. Non solo non condivido le opinioni politiche del premier, ma penso anche che la sua leadership sia estremamente pericolosa”, aveva spiegato, rendendo nota la sua decisione attraverso i propri profili social. Ora, al Fatto, spiega: “Queste proteste sono molte eterogenee, ne prendono parte anche persone di destra, ma che vedono il rischio che la nostra democrazia possa venire distrutta. Questo esecutivo sta agendo sulla paura delle persone. In Israele non è semplice, ma il governo nel nome della sicurezza sta cercando di passare sopra i diritti civili e umani, allo stesso stato di diritto. E questo non è tollerabile, non deve passare”, avverte.