Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’anno il premio Gianfranco Funari – Giornalaio dell’anno, promosso da Libero produzioni televisive, con Marco Falorni e Andrea Frassoni, produttore e autore degli ultimi programmi di Funari, insieme con la Fondazione Carnevale di Viareggio. A vincerlo quest’anno sono stati Fiorello, Serena Bortone e Diego Bianchi.

Fiorello è stato premiato perché “ogni mattina continua a dimostrarsi un fantastico giornalaio grazie alla sua sorprendente edicola di Viva Rai2 che riesce a coniugare perfettamente l’informazione con l’intrattenimento e viceversa, ottenendo indici di ascolto incredibili e costanti”. “Come Fiorello anche Funari aveva l’abitudine di leggere i giornali alle 5 del mattino per essere informato sui fatti del giorno, solo che poi Funari crollava distrutto nel letto mentre Fiorello si prepara tranquillamente alla trasmissione”, si legge ancora nelle motivazioni del premio.

Serena Bortone, invece, è stata premiata per il suo “talento da anchorwoman e da giornalista televisiva, soprattutto negli anni di Agorà in onda su Raitre, mentre dal 2020 con il talk show Oggi è un altro Giorno, ha iniziato muoversi tra l’informazione e il più puro entertainment, mantenendo sempre la sua grande energia e positività”. Da “abile conduttore”, Zoro è stato premiato anche per le similitudini tra la sua trasmissione, Propaganda Live, e Gianfranco Funari: “Negli anni 90 Gianfranco Funari amava riprendere e commentare insieme al pubblico e agli esperti le dichiarazioni dei politici, i titoli dei tg e dei giornali facendo emergere le contraddizioni, le imprecisioni , le “balle” dei politici della Prima e della Seconda Repubblica. Zoro insieme al suo team, con Makkox in testa, a Propaganda Live con la sua rassegna Web fa la stessa cosa, regalandoci con un taglio sarcastico spunti di riflessione e molta comicità, spesso involontaria creata da politici, giornalisti, personaggi dello spettacolo e ovviamente dagli utenti del Web più brillanti e ironici. Diego Bianchi in molte occasioni sembra davvero un Funari 4.0“, si legge nelle motivazioni del premio.

Mentre Serena Bortone e Diego Bianchi si sono collegati in diretta con la cerimonia di premiazione al Carnevale di Viareggio, Fiorello ha deciso di inviare un simpatico videomessaggio direttamente dal “glass box” di Roma da cui conduce Viva Rai2: “Sono veramente felicissimo, onoratissimo per questo premio conferito forse immeritatamente, non lo so, però io sono veramente contento. Ho conosciuto Gianfranco, una persona incredibilmente straordinaria e ci siamo fatti insieme un sacco di risate. Quindi vi ringrazio ancora una volta…”.

A scegliere i vincitori dell’edizione 2023, un ristretto gruppo di giurati che ha diviso un pezzo di strada personale e professionale con lo stesso Funari: Morena Zapparoli Funari, il regista Ermanno Corbella, i giornalisti Gianni Barbacetto e Francesco Specchia, Marco Falorni e Andrea Frassoni di Libero Produzioni.