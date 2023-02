Possibile crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? I due sono usciti allo scoperto solo da poco, eppure i fan si stanno ponendo la domanda dopo che la ex velina di Striscia la notizia ha condiviso tra le stories di Instagram la frase riportata dalla pagina di un oroscopo. Queste le parole che hanno allarmato i follower: “Non le vuoi le persone di passaggio. Vuoi chi resta“. Non sono pochi coloro che vedono in questa frase un riferimento – per non dire una frecciatina – al campione di tennis. Solo pochi giorni fa, ospite di Verissimo, Melissa Satta parlava così della propria situazione sentimentale: “Non mi voglio neanche più augurare niente, perché poi le cose crollano. Quello che viene viene […] Vorrei condividere con un’altra persona la mia vita però non deve essere neanche quel pallino da rincorrere per forza. Se verrà verrà, dovrà essere una cosa molto naturale”.