“Chi lavora lo sa: si può sbagliare, un incidente di percorso può succedere ma soprattutto si può sempre migliorare”. Con queste parole, lo chef stellato Ivano Ricchebono si è scusato pubblicamente per le carenze igienico-sanitarie del suo locale genovese, The Cook, chiuso dall’Asl dopo un’ispezione a sorpresa. Già noto al pubblico televisivo per la partecipazione ad alcuni programmi culinari, il cuoco ha subito assicurato di aver provveduto a tutto il necessario per riaprire al più presto, forse minimizzando, in parte, l’accaduto.

Tra i motivi della chiusura, alcune blatte individuate in cucina dagli ispettori e disordine nel magazzino. “Ci hanno contestato un po’ di disordine in magazzino perché era arrivata la merce e con il servizio attivo non avevamo ancora avuto modo di sistemarla; hanno trovato una blatta quando stavamo finendo il servizio di pranzo”, ha dichiarato Ricchebono, evidenziando la sua assoluta dedizione a mantenere pulito il locale. Secondo lo chef, gli insetti sarebbero entrati insieme ai nuovi prodotti portati al ristorante. “La blatta non era nel locale, era arrivata della merce e non avevamo ancora iniziato le pulizie – ha spiegato a Il Secolo XIX –. È la prima volta che ci succede una cosa del genere in tanti anni di lavoro, non facciamo che pulire e ogni mese effettuiamo le disinfestazioni, tutte certificate. Prendo atto della decisione della Asl e la rispetto. Ma spiace una chiusura così improvvisa, senza mai aver avuto problemi. In più perdendo un weekend, che per noi è importante”.

Il locale, adesso, è chiuso, ma il provvedimento sembra non aver scoraggiato il proprietario: “Stiamo sistemando le cose che ci sono state contestate e cercheremo di aprire in settimana. L’importante è rialzarsi e riprendere meglio di prima”, ha chiosato Ricchebono il quale, già da tempo, aveva pensato di apportare alcune migliorie strutturali al proprio ristorante. L’obiettivo? Ottenere la seconda stella.