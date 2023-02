Può un pregiudicato fare parte di un governo? Soprattutto se è stato condannato per aver usato soldi pubblici per pagare spese private? Evidentemente no. Ecco perché il day after della sentenza emessa dalla Cassazione si moltiplicano le richieste di passo indietro per Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia e sottosegretaria al ministero dell’Università. L’espondente del governo di Giorgia Meloni è stata condannata a un anno e sei mesi per peculato in uno dei filoni della “Rimborsopoli” piemontese, il processo sull’uso improprio dei fondi dei gruppi in Consiglio regionale durante il mandato 2010-2014.

I 5 stelle: “La premier cosa ha da dire?” – La condanna in via definitiva della sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli per le spese pazze in Piemonte non le consente di continuare a rivestire tale ruolo istituzionale. Riteniamo doverose le sue dimissioni. Tragga lei stessa, in un sussulto di dignità, le conseguenze della condanna per peculato e faccia un passo indietro”, scrivono in una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera e al Senato. “Cosa ha da dire la presidente Giorgia Meloni sulla sua compagna di partito? Ritiene poco edificante per il mondo dell’università e per il governo in generale avere un condannato tra le proprie fila, o coprirà le spalle anche a lei?”, proseguono i parlamentari dei 5 stelle.

La richiesta degli studenti – Parla di dimissioni anche Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd: nei confronti della sottosegretaria Montaruli, dice, “c’è una condanna in via definitiva, credo che sia doveroso dimettersi per chi ricopre incarichi pubblici”. Il governatore dell’Emilia Romagna rivendica di essere “garantista vero e non mi sono mai permesso di dare giudizi affrettati prima che si pronunci la magistratura in via definitiva. Qui c’è una condanna in via definitiva“. Chiedono un passo indietro anche le associazioni universitarie vicine ai dem. “Chiediamo che la sottosegretaria Augusta Montaruli rassegni le dimissioni dall’incarico ministeriale: in un momento nel quale la Regione Piemonte non ha sufficienti fondi per le mense universitarie, ci disgusta pensare che alcuni ex consiglieri regionali abbiano sprecato in questo modo le risorse pubbliche. Per sensibilità e correttezza istituzionale, auspichiamo in un doveroso passo indietro da parte della sottosegretaria: il prestigio del ministero dell’Università non può essere macchiato da queste condotte illecite e confidiamo che la ministra Bernini non lo consenta”, dice Camilla Piredda, coordinatrice dell’Unione degli Universitari. “Quando una persona viene condannata in via definitiva non si può certo esultare, e noi non lo facciamo. Ma se si hanno incarichi di governo e la condanna riguarda l’uso improprio di denaro pubblico proprio nell’esercizio delle funzioni è ancor più necessario un atto di rispetto verso le Istituzioni”, dice pure Elisabetta Piccolotti, dell’Alleanza Verdi sinistra.

Cota: “Montaruli resista” – “A difendere Montaruli arriva un suo co imputato, l’ex governatore del Piemonte Roberto Cota. Secondo il leghista, la sottosegretaria “deve assolutamente resistere anche se la politica è fatta di codardi e vigliacchi. Ma Giorgia Meloni è un pò meglio”. Pure Cota è stato condannato per l’uso dei fondi dei gruppi consiliari della Regione tra il 2010 e il 2014: la pena per l’ex governatore ammonta a un anno e sette mesi. Da segnalare, tra le spese contestate a Cota, anche quella per le famigerate “mutande verdi”. Il leghista replica pure a Bonaccini: “È una persona intelligente ma forse non è conoscenza delle spese fatte dai consiglieri del Pd, sarebbe stato più cauto”.

Tutte le spese pazze di Montaruli – La condanna della Cassazione per Montaruli conferma l’esito del secondo processo d’Appello, disposto dopo il rinvio della Suprema Corte che aveva chiesto di rivedere l’importo delle irregolarità. La sentenza riguarda quindi i 25mila euro (in origine erano 41mila) di acquisti illeciti con soldi pubblici di cui Montaruli è stata ritenuta responsabile in via definitiva. Denaro pubblico usato per vestiti griffati Hermès, articoli di pelletteria (tra cui una borsa Borbonese), cristalli Swarovski, strenne natalizie (gianduiotti, omaggi floreali per colleghi avvocati, orecchini e Swatch alle collaboratrici), lavanderia e sigarette; seimila euro per uno studio sulla propria reputazione social e 4.800 per un corso sull’uso dei social network. Nonché spese di ristorazione in “locali di prestigio”, “anche per un elevato numero di commensali”, piadinerie, gelaterie, fast food, pub, “cene consumate a tarda ora e anche in periodi festivi”. Nei rimborsi c’è anche il conto di una cena in un ristorante di San Salvario, un quartiere centrale di Torino: Montaruli sostiene che si trattasse di un incontro con un’associazione, ma il proprietario racconta ai pm che si trattava di un evento elettorale per la campagna di Maurizio Marrone, suo ex marito. Alcune spese, concludevano i giudici nella sentenza d’Appello bis, sono talmente “stravaganti” ed “eccentriche” da far pensare che la consigliera confidasse nell’assenza di ogni controllo, garantita da un accordo “spartitorio” e “criminale” . Tra queste, oltre ad alcuni casi già citati, ci sono due libri: “Mia suocera beve“, di Diego De Silva, e “Sexploration” (sottotitolo: “Giochi proibiti per coppie”).