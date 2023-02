La sottosegretaria al ministero dell’Università, Augusta Montaruli, ha annunciato le dimissioni dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi per peculato, in in uno dei filoni sulla Rimborsopoli in Regione Piemonte. Un passo indietro sollecitato dalle opposizioni e che evita di mettere in imbarazzo Palazzo Chigi. Da mesi infatti la premier Giorgia Meloni parla nei suoi comizi di certezza della pena. L’ultima volta il 5 febbraio, alla chiusura della campagna elettorale del Lazio. Ed è proprio il filmato di quell’intervento che ha cominciato a circolare sui social poche ore dopo la notizia della condanna dell’esponente di Fdi. “Se hai una pena te la devi scontare tutta, vale per tutti” sono le parole di Meloni, che in quei giorni non si riferiva direttamente al caso Montaruli ma a una linea d’indirizzo più generale per l’azione di governo. “Certezza del diritto, certezza della pena. Che significa che chi è indagato o sotto processo deve avere il massimo delle garanzie, ma significa anche che quando sei condannato con sentenza passata in giudicato la pena te la devi scontare”.