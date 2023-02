Prosegue la gravidanza di Aurora Ramazzotti, che sui social non smette di fare un po’ di sana autoironia su questo periodo della sua vita. Nelle stories di Instagram infatti condivide un pensiero che molti hanno circa la sua situazione e che, ammette, è capitato anche a lei di fare su altre donne: “È successo anche a me tante volte di guardare i social e seguire sporadicamente una gravidanza e domandarmi ‘Ma questa quando caz*o partorisce?’“. La figlia di Eros e Michelle spiega che, come tante altre persone, pensava che la gravidanza durasse 9 mesi, convinzione che è crollata quando si è resa conto che in realtà ne dura 10. “Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri 9 mesi ma ne dura 10. Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine. 4 settimane al mese, per 10, quaranta. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane quindi possono essere anche 10 e mezzo”.