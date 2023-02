Gita di famiglia per Chiara Ferragni. Ma Fedez non c’è. L’imprenditrice digitale dopo gli impegni sanremesi si sta concedendo un po’ di relax insieme ai figli e proprio con loro è andata a fare una gita in un agriturismo a Lenna, poco fuori Bergamo. Il contatto con la natura è quello che ci vuole per rigenerarsi e forse anche per fare chiarezza dentro di sé, dal momento che le voci di una crisi con il rapper continuano a girare anche grazie a nuovi elementi che andrebbero proprio in quella direzione.

Si parla di uno stop alle riprese della serie di Amazon Prime The Ferragnez e i due sono stati avvistati sotto un palazzo meneghino che ospiterebbe lo studio del loro avvocato. Fedez continua a trincerarsi dietro un silenzio social che preoccupa, mentre Chiara documenta la gita di famiglia su Instagram. Ai follower non sfugge la presenza del padre del rapper, e c’è chi vuol vedere in questo un segno di pace con il cantante. Qualcun altro invece crede che la presenza del nonno sia un modo per dare una parvenza di normalità ai piccoli Leone e Vittoria.